İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "ABD, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile yaptığı görüşmede, ABD’nin, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu söyledi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "ABD, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü"
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair detaylar, Dışişleri Bakanının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

MUTABAKAT VE ABD'NİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Gerçekleşen bu önemli görüşmede, ABD ile İran arasında varılan mutabakata atıfta bulunuldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile yaptığı görüşmede, ABD’nin, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu söyledi.

Arakçi, yapılan bu kritik değerlendirmede ABD’nin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu ifade etti.

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