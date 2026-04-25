İran Dışişleri Bakanı Erakçi: ABD'nin diplomaside ciddi olduğunu görmedik

Pakistan ziyaretini tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, savaşı kalıcı olarak sona erdirecek bir çerçeve için İran'ın pozisyonunu paylaştıklarını belirtti. Erakçi, ABD'nin diplomasi konusundaki samimiyetini henüz görmediklerini vurguladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan’a yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu. Erakçi, açıklamasında, "Bölgemize barışı geri getirme yolundaki iyi niyetleri ve kardeşçe çabaları için çok değer verdiğimiz Pakistan'a yaptığımız ziyaret çok verimli geçti. İran'a yönelik savaşı kalıcı olarak sona erdirecek uygulanabilir bir çerçeve konusunda İran'ın pozisyonunu paylaştık" dedi.

Ayrıca ABD yönetimine eleştiride bulunan Arakçi, "ABD'nin diplomasi konusunda gerçekten ciddi olup olmadığını henüz görmedik" ifadelerini kullandı.

ARAKÇİ’NİN TEMASLARI

Arakçi dün beraberindeki heyetle birlikte Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gelmişti. İranlı bakan temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirmişti. Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlardaki iş birliği, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınmıştı.

