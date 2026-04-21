İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "İran, sınırlamalarla nasıl başa çıkacağını çok iyi biliyor"

Sosyal medya hesabı üzerinden ABD’nin deniz ablukasına tepki gösteren Erakçi, İran limanlarının abluka altına alınmasını bir savaş girişimi ve ateşkes ihlali olarak tanımladı. Bakan, ticari gemilere yönelik müdahaleleri eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir ticari gemiye saldırmak ve mürettebatını rehin almak ise çok daha büyük bir ihlaldir. İran, sınırlamalarla nasıl başa çıkacağını, menfaatlerini nasıl savunacağını ve zorbalığa karşı nasıl duracağını çok iyi biliyor."

BÖLGESEL ASKERİ GERİLİM VE MİSİLLEMELER

Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi hattındaki kriz, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran bayraklı "Touska" kargo gemisine el konulduğunu duyurmasıyla tırmandı. Sahadaki askeri hareketliliğe dair son veriler:

İHA Saldırıları: İran Silahlı Kuvvetleri'nin, gemiye el konulmasına misilleme olarak ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlediği bildirildi.

Seyir Engelleme: İran güçlerinin, Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Hindistan bandıralı iki gemiye ateş açarak gemileri dönmeye zorladığı kaydedildi.

Tahran yönetimi, deniz sahasındaki sınırlamalara ve "zorbalık" olarak nitelediği uygulamalara karşı menfaatlerini savunma kararlılığını sürdürüyor.