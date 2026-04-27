İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve Putin Petersburg'da görüştü

İran diplomasisi, Pakistan temaslarının ardından rotayı kuzeye kırarak St. Petersburg’da kritik bir durak gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki "stratejik ortaklık" vizyonunu teyit etti. Görüşme, bölgedeki askeri hareketliliğin ve İran’daki yönetim geçişinin ardından Moskova-Tahran aksındaki en üst düzey temaslardan biri olarak kayda geçti.

YENİ LİDERLİK VE STRATEJİK MESAJLAR

Bakan Erakçi, görüşme sırasında İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın selâm ve iyi dileklerini Putin’e iletti. Moskova ile tesis edilen ilişkilerin sarsılmaz bir stratejik zemine oturduğunu belirten Erakçi, İran halkının birliği ve direnci sayesinde "İsrail-Amerikan saldırganlığına" karşı hiçbir koşulda teslim olmayacağını vurguladı.

Erakçi ayrıca, ABD ve İsrail’in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Ali Hamaney için Putin’in ilettiği taziye dileklerine ve Mücteba Hamaney’in göreve seçilmesi vesilesiyle gönderdiği tebriklere özel şükranlarını sundu. Tahran yönetimi, Rusya’nın zorlu süreçlerde sergilediği "kararlı desteği" diplomasinin merkezine yerleştirdi.

MOSKOVA’DAN BAĞIMSIZLIK VE EGEMENLİK VURGUSU

Rusya lideri Vladimir Putin, İran halkının egemenlik ve bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi "cesurca ve kahramanca" olarak tanımladı. Putin, İran’ın içinden geçtiği bu "zorlu dönemi" yeni liderliğin rehberliğinde barışla geride bırakmasını umduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"İran halkının cesaretine ve bağımsızlık arzusuna dayanarak, yeni bir liderin önderliğinde bu sürecin barışa evrileceğini ümit ediyoruz. Rusya, Orta Doğu’da istikrarın tesisi ve bölge halklarının çıkarlarının korunması için gerekli her türlü adımı atmaya hazırdır. Bizim bu konudaki net pozisyonumuz taraflarca bilinmektedir."

BÖLGESEL DENGELER VE SEVKİYAT GÜNDEMİ

Görüşmede, küresel enerji güvenliği ve gıda tedarik zinciri üzerindeki risklerin yanı sıra deniz yollarının güvenliği de dolaylı olarak gündemdeki yerini korudu. Erakçi, İran’ın direnç kapasitesinin tüm dünyaya kanıtlandığını belirtirken; Putin, stratejik ilişkilerin sürdürülmesi yönündeki niyetini yineleyerek Tahran’a yönelik diplomatik ve siyasi desteğin devam edeceği mesajını verdi.