İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den BM'de ABD ve İsrail'e tepki: "Acıma ve merhamet yok" dediler, 175 çocuğu ve öğretmeni katlettiler!

İran Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin acil toplantısında uluslararası topluma seslenerek ABD ve İsrail tarafından yürütülen askeri operasyonların bilançosunu paylaştı. Diplomatik sürecin yürütüldüğü bir dönemde başlayan ve 27 gündür devam eden eylemlerde doğrudan sivil hedeflerin ve altyapının vurulduğunu açıklayan Bakan, uluslararası hukukun eşi benzeri görülmemiş bir boyutta ihlal edildiğini belirtti.

Sürecin arka planına değinen Dışişleri Bakanı, İran ve ABD'nin nükleer program hakkındaki endişeleri çözmek için diplomatik bir süreç içinde olduğu 28 Şubat (9 İsfend 1404) tarihinde müzakere masasının dokuz ay içinde ikinci kez bozularak diplomasiye ihanet edildiğini vurguladı. Bakan, mevcut durumu kendi sözleriyle şu şekilde ifade etti: "İran bugün, iki zorba nükleer güç, yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından empoze edilen yasa dışı bir savaşın ortasındadır. Bu saldırgan savaş açıkça her türlü gerekçeden yoksundur ve son derece acımasızdır."

İran'ın güneyindeki Minab kentinde yer alan "Tayyibe" ilkokuluna yönelik hesaplı ve aşamalı eylemi saldırganlığın en korkunç örneklerinden biri olarak nitelendiren Erakçi, bu saldırıyı insan hakları ihlallerinin utanç verici bir şekilde normalleştirilmesini ve cezasızlık ortamında suç işleme cüretini gizleyen çok daha büyük bir buzdağının su yüzündeki kısmı olarak tanımladı.

''175'TEN FAZLA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN ACIMASIZCA KATLEDİLDİ''

Okula düzenlenen saldırıda 175'ten fazla öğrenci ve öğretmenin kasıtlı ve acımasızca katledildiğini belirten Bakan, kendi iddialarına göre gelişmiş teknolojilere ve en hassas askeri veri sistemlerine sahip olan ABD ile İsrail'in bu saldırıyı yanlışlıkla yapmasının mümkün olmadığını dile getirdi. ABD'nin bu olayı meşrulaştırmak amacıyla yaptığı çelişkili açıklamaların onları sorumluluktan kurtaramayacağını bildirdi. Tamamen sivil ve masum insanların bilgi peşinde koştuğu bir alanın hedef alınmasının hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini, sessizlikle karşılanamayacağını ve gizlenemeyeceğini belirten Bakan, "Minab'daki Tayyibe Okulu'na saldırı ne basit bir olaydı ne de bir hesap hatasıydı" ifadelerini kullandı. Bu eylemin herkes tarafından açıkça kınanması ve faillerinin hesap vermesi gereken bir suç olduğunu savunan Erakçi, kınamanın sadece yasal bir yükümlülük değil, ahlaki ve insani bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak vicdanımızın bizi tüm mahkemelerden daha derin bir şekilde yargılayacağını söyledi.

SOYKIRIM NİYETİ TAŞIYORLAR

Tayyibe İlkokulu'nun son 27 günde işlenen suçların tek kurbanı olmadığını açıklayan İranlı yetkili, saldırganların savaş hukukuna, insanlık ve medeniyetin temel ilkelerine hiçbir saygı göstermeden hareket ettiğini aktardı. Ülke genelinde altı yüzden fazla okulun yıkıldığını veya hasar gördüğünü, bunun sonucunda bini aşkın öğrenci ve öğretmenin şehit olduğunu ya da yaralandığını duyurdu. Bakan, saldıran tarafın niyetini ve sahadaki durumu resmi açıklamasıyla şu şekilde aktardı: " 'Acıma ve merhamet yok' diye kibirle haykıran ve İran'ı hayati altyapıya saldırmakla tehdit eden saldırganlar, hastaneleri, ambulansları, sağlık personelini, Kızılay kurtarma ekiplerini, rafinerileri, su kaynaklarını ve yerleşim bölgelerini hedef almışlardır."

Bu vahşetin şiddetini tanımlamak için "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" terimlerinin yetersiz kalacağını savunan Erakçi, saldırganların hedef belirleme modeli ve söylemlerinin, niyetlerinin açıkça soykırım yapmak olduğuna dair çok az şüphe bıraktığını belirtti.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İran'a karşı yürütülen bu adaletsiz ve keyfi savaşın, işgal altındaki Filistin, Lübnan ve diğer yerlerdeki önceki kanunsuzluk ve suç örnekleri karşısında sessiz kalınmasının doğrudan bir sonucu olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı, adaletsizliklere karşı gösterilen kayıtsızlığın güvenlik ve barış getirmeyeceğini, aksine güvensizliğe ve hak ihlallerinin daha da yaygınlaşmasına yol açacağını dile getirdi. BM'nin temsil ettiği temel değerler ile tüm insan hakları çerçevesinin ciddi bir risk altında olduğu uyarısını yapan Erakçi, herkesi saldırganları açıkça kınamaya ve devletler topluluğu ile insanlığın ortak vicdanının onlardan hesap soracağını göstermeye davet etti.

Dünyanın en zengin medeniyetlerinden birinin mirasçısı olan İran halkının barışçıl olduğunu ve asla savaş arayışında olmadığını bildiren Bakan, açıklamasını ülkesinin sarsılmaz duruşunu ifade eden şu cümlelerle sonlandırdı: "Bununla birlikte, her türlü suçu işlemede sınır tanımayan acımasız saldırganlara karşı kendilerini savunmak için tam ve sarsılmaz bir kararlılık göstermişlerdir; bu savunma, gerektiği sürece devam edecektir."