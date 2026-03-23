İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den Hakan Fidan’a telefon: "İslam ülkelerinin topraklarının saldırı için kullanılmasından üzüntü duyuyoruz"

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Orta Doğu'da artan tansiyonu masaya yatırdı. İki mevkidaş, ABD ve Siyonist rejimin yürüttüğü savaşın bölgesel ve küresel güvenlik üzerinde yarattığı etkiler ile sahadaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşme sırasında İran halkına yönelik işlenen suçlara değinen Erakçi;okulların, hastanelerin ve yerleşim bölgelerinin hedef alınmasına tepki gösterdi. Ülkesinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığının altını çizen İran Dışişleri Bakanı, bölge ülkelerindeki saldırgan güçlere ait askeri üslerin ve imkanların hedef alınmasının İran'ın meşru müdafaa hakkı çerçevesinde olduğunu belirtti. Erakçi, komşu ülkelere yönelik sitemini şu sözlerle dile getirdi: "Bölgedeki İslam ülkelerinin topraklarının, ABD ve Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırısı için kullanılmasından üzüntü duyuyoruz."

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ DENİZCİLİK GÜVENLİĞİ

Diplomatik temasta, söz konusu askeri hamlelerin bölgesel istikrar ve Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik güvenliğine yönelik sonuçları da detaylıca konuşuldu. Bölgede yaşanan krizin sorumlularına işaret eden Erakçi, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırarak "Hürmüz Boğazı'na empoze edilen güvensizlik, ABD ve Siyonist rejimin askeri saldırganlığının doğrudan sonucudur. Bölge ve dünya ülkeleri, bu durumun mimarlarını işledikleri suçlardan dolayı sorgulamalı ve hesap sormalıdır." ifadelerini kaydetti.

FİDAN'DAN GERİLİMİ AZALTMA ÇAĞRISI

Türkiye Dışişleri Bakanı, bölgede savaşın devam etmesinin sonuçlarına ve bölge ülkelerinin yetkilileriyle yaptığı son istişarelere işaret ederek, gerilimi azaltma ve İran ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirme çabasının gerekliliğini vurguladı.