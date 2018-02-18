İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Münih Güvenlik Konferansı'nda ülkesine sert mesajlar veren İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konuşmasını "sirk" diye nitelendirerek, "Cevabı hak etmiyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, kendisinden önce konuşma yapan ve ülkesine suçlamalarda bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yanıt verdi. Netanyahu'nun İran'a sert mesajlar veren konuşmasını, "sirk" diye nitelendiren Zarif, "Sizler bu sabah bir komediye benzeyen sirkin izleyicileriydiniz. Kendisi (Netanyahu) bir yanıtı hak etmiyor" dedi.



İsrail'i Ortadoğu'da savaşa sebep olmakla suçlayan Zarif, "Bölgede saldırgan olan İran değil. İsrail komşularına karşı saldırgan bir siyasi tavır izliyor" dedi.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Münih Güvenlik Konferansı'nda bu sabah yaptığı konuşmada, İran'a sert mesajlar göndermişti. İsrail hava sahasında düşürüldüğü belirtilen bir insansız hava aracının parçasını göstererek, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e hitap eden Netanyahu, "Sayın Zarif bunu tanıdınız mı? Size ait. İran'ın tiranlarına şu mesajımla Tahran'a dönebilirsiniz: İsrail'in kararlılığını test etmeyin" diye konuşmuştu./DWTürkçe