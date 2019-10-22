İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: Türkiye'nin güvenlik endişeleri anlaşılırdır

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musevi Suriye'deki gelişmeler hakkında konuştu. Abbas Musevi İsviçre'nin Cenevre şehrinde 30 Ekim'de toplanacak Anayasa Komitesi'nin çalışmalarından umutlu olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Sözcüsü, Suriye meselesinin çözümü konusunda anayasa komitesinin çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

Musevi, "Anayasa Komitesi toplantısının, Suriye krizinin çözümünü sağlayacak siyasi süreçte esaslı adımların atılması için bir başlangıç olmasını diliyoruz. İran, Suriye'deki siyasi süreci tüm gücüyle desteklemektedir" şeklinde konuştu.

İranlı sözcü, siyasi süreçte sağlam ve güçlü adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Musevi ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki tutumuyla ilgili olarak da "Türkiye'nin bu güvenlik endişeleri anlaşılırdır" dedi.

ulusal.com.tr