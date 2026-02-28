İran Dışişleri Bakanlığı’ndan bildiri: Şimdi vatanı savunma zamanıdır

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in düzenlediği askeri saldırılara ilişkin resmi bir bildiri yayınladı. Bildiride, saldırıların İran’ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik açık bir ihlal olduğu vurgulandı.

Diplomatik süreçlerin devam ettiği bir dönemde gerçekleşen saldırıya ilişkin, “İran halkı, savaşı önlemek için gereken her şeyi yaptığı için başı dik durmaktadır. Artık vatanı savunma ve düşmanın askerî saldırısına karşı koyma zamanıdır.” ifadeleri kullanıldı. BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkının saklı tutulduğu belirtilen açıklamada, uluslararası topluma ve BM Güvenlik Konseyi’ne saldırganlığa karşı acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

Bildirinin tamamı şu şekilde:

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın, Siyonist rejim ve Amerika’nın İran’a Karşı Askerî Saldırısına İlişkin Yayınladığı Bildiri

Kahraman ve Aziz İran halkı!

Sevgili Yurttaşlarımız,

Kutsal ve aziz vatanımız, başı dik ve medeniyet kurucu İran, bir kez daha Amerika ve Siyonist rejimin suç teşkil eden askeri saldırısına maruz kalmıştır.

Amerika ve Siyonist rejim, bugün sabah saatlerinde, Nevruz arifesinde ve mübarek Ramazan ayının onuncu gününde, İran’ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini açıkça ihlal ederek, ülkemizin çeşitli kentlerindeki bazı hedefleri, savunma altyapılarını ve sivil mekânları hedef aldı.

ARTIK VATANI SAVUNMA VE DÜŞMANIN ASKERÎ SALDIRISINA KARŞI KOYMA ZAMANIDIR

Amerika ve Siyonist rejimin İran’a yönelik yeniden giriştiği askeri saldırı, İran ve Amerika’nın bir diplomatik sürecin ortasında bulunduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Amerika ve Siyonist rejimin yeni bir askeri saldırı niyetinden emin olmamıza rağmen, uluslararası sisteme ve dünya ülkelerine karşı son sözü söylemek ve İran halkının haklılığını kanıtlamak, saldırganlık için ileri sürülebilecek her türlü bahanenin meşru olmadığını göstermek amacıyla bir kez daha müzakere yoluna girdik. Şu an İran halkı, savaşı önlemek için gereken her şeyi yaptığı için başı dik durmaktadır. Artık vatanı savunma ve düşmanın askerî saldırısına karşı koyma zamanıdır. Nasıl ki müzakereye hazır olduysak, savunma için de her zamankinden daha çok hazırız. İran İslam Cumhuriyet Silahlı Kuvvetleri, saldırganlara güçlü bir şekilde karşılık verecektir.

İRAN TÜM GÜCÜNÜ VE İMKÂNLARINI KULLANACAKTIR

Siyonist rejim ve Amerika’nın İran’a yönelik hava saldırıları, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasının ihlali ve İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı açık bir silahlı saldırıdır. Bu saldırıya verilecek karşılık, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi uyarınca İran’ın yasal ve meşru hakkıdır. İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri, bu suç teşkil eden saldırganlığa karşı koymak ve düşmanın şerrini bertaraf etmek için tüm gücünü ve imkânlarını kullanacaktır.

İran İslam Cumhuriyeti, Amerika ve Siyonist rejimin İran’a yönelik açık askeri saldırısı nedeniyle uluslararası barış ve güvenliğin ihlal edilmesi karşısında, Birleşmiş Milletler’in ve BM Güvenlik Konseyi’nin derhâl harekete geçme yönündeki ağır sorumluluğunu hatırlatmakta, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi Başkanı ve Konsey üyelerini görevlerini en kısa sürede yerine getirmeye davet etmektedir.

BÖLGE VE İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Bölge ve İslam ülkeleri başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler üyesi tüm devletlerden, Bağlantısızlar Hareketi üyesi tüm ülkelerden ve uluslararası barış ve güvenlik konusunda sorumluluk duyan tüm devletlerden bu saldırgan eylemi kesin ve açık bir şekilde kınamaları, bölge ve dünya barışını daha önce görülmemiş bir şekilde tehdit eden bu duruma karşı acil ve kollektif adımlar atması beklenmektedir.

Ve şimdi, tarihî büyük sınavın gelip çattığı şu anda, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, bu toprakların muazzam kahramanlık mirasından ilham alarak, yüce Allah’a tevekkül ederek ve ilahi yardım vaadine inanarak ve milli gücüne dayanarak, aziz vatanımızı kahramanca savunmada asla tereddüt etmeyecektir.

Tarih göstermiştir ki İranlılar, hiçbir zaman yabancıların saldırganlığı ve tahakküm arzusuna boyun eğmemiştir; bu kez de İran milletinin cevabı kararlı ve belirleyici olacak, saldırganları suç teşkil eden eylemlerinden dolayı pişman edecektir.

Yaşasın İran!

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı