İran'a yönelik yaptırımlar 5 Kasım'da uygulamaya konulacak. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımlardan 8 ülkenin muaf tutulacağını söyleyerek geri adım attı. İran'dan jet yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasemi yaptırımlarından Tahran'ın endişe duymadığını açıkladı.

ABD 5 Kasım'da İran'a yaptırım uygulamaya başlayacak. Ancak ABD yaptırımlardan 8 ülkenin muaf tutulduğunu açıkladı. Bu ülkeler Pazartesi günü açıklanacak. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımlar açısından Avrupa Birliği'ne hiçbir muafiyet tanınmayacağını söyledi.



Yaptırımlar İran'ın nakliye, finans, bankacılık ve enerji sektörlerini kapsıyor.



Yaptırım kararına rağmen bu ülkeden petrol alan ülkeler ya da iş yapan firmaları kara listeye alınacak.



Amerika'nın açıklamalarına yanıt İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'den geldi. Kasımi, İran'ın yaptırımlarla ilgili herhangi bir endişesi olmadığını söyledi.



ABD'nin İran halkına yönelik herhangi bir tedbiri uygulayacak yeteneği olmadığını söyleyen Kasımi, İran'ın ekonomisini yönetecek güce sahip olduğunu belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile birlikte imzalanan nükleer anlaşmadan, ülkesini 8 Mayıs'ta çekmişti. Bu kararın ardından, Washington yönetimi, İran'a yönelik yaptırımlarını kademeli olarak yeniden uygulamaya başlamıştı.



Trump, sosyal medya hesabında, kendi fotoğrafı üzerinde "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" yazılı bir paylaşımda bulundu.



ulusal.com.tr