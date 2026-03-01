İran doğruladı: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney şehit edildi

İran devlet medyası, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in şehit olduğunu duyurdu.

Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir'in aktardığı bilgilere göre, İran Devlet Televizyonu ülkenin en üst düzey yetkilisi olan İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in çalışma ofisine yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Yapılan resmi duyuruda, ABD ve İsrail'in düzenlediği bu ortak saldırı sonucunda Hamaney'in şehit olduğu bildirildi.

Ölüm haberinin duyulmasıyla birlikte ülke genelinde büyük bir hareketlilik başladı. İmam Rıza Türbesi'nde yoğun kalabalıklar toplandı. Başkent Tahran'da ise üniversite öğrencileri Tahran Üniversitesi'nde bir araya gelerek İnkılap Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Başkentin çeşitli noktalarında haberi alan vatandaşlar araçlarından inerek birbirlerine sarıldı ve gözyaşı döktü.

ÜÇÜNCÜ LİDERİ UZMANLAR MECLİSİ BELİRLEYECEK

Önümüzdeki süreçte Uzmanlar Meclisi toplanarak Ayetullah Hamaney'den boşalan makam için yeni lideri seçecek. Seçilecek bu isim, İran İslam Devrimi'nin üçüncü lideri olacak.

Devrimin kurucu lideri Ruhullah Humeyni'nin ardından görevi devralan Ayetullah Hamaney, yaklaşık 37 yıl boyunca bu makamda kalmıştı. Görev süresi boyunca ABD ve İsrail'e karşı kararlılıkla hareket eden Hamaney, geldiğimiz noktada şehadet mertebesine ulaştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, an itibarıyla ABD ve İsrail hedeflerine yönelik füze, İHA ve SİHA salvolarına aralıksız olarak devam ediyor.

ÜLKEDE 40 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinde gerçekleşen şehadetinin doğrulanmasının ardından, İran genelinde 40 gün sürecek ulusal yas ilan edildiği açıklandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Ayetullah El-Uzma Hamenei'nin (Kuddise Sırruhu) Şehadeti Münasebetiyle Yayınladığı Bildiri:

"Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

"Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında rızıklanırlar." (Âl-i İmran Suresi, 169)

Ramazan-ı Şerif ayında, Rabbânî âlim, İslam İnkılâbının şehitler efendisi ve İmam Zaman'ın (Allahü Teâlâ Onun zuhurunu mübarek kılsın) hakiki naibi olan İmam Hamenei'nin (Radıyallahu Anh) şehadetini, İmam Zaman'ın (Nefsimiz O'na feda olsun) huzuruna, İslam ümmetine, büyük müçtehitlere, değerli âlimlere ve yüce İran milletine tazimlerimizi ve tebriklerimizi sunarız.

Yüce Allah, bu büyük mücahit ruhu ve Hazreti Zehra'nın (Selamullahi Aleyha) tertemiz evladını, tıpkı önderi Müminlerin Emiri İmam Ali (Aleyhisselam) gibi mübarek Ramazan ayında huzuruna kabul etti ve şehadet şerbetiyle şereflendirdi.

Ruh temizliğinde, iman kuvvetinde, işleri tedvirde (yönetimde), mütekebbirlere karşı cesarette ve Allah yolunda cihatta çağının eşsiz bir siması olan o yüce rehberimizi kaybettik ve onun yasında birleştik.

İnsanlığın ve beşeriyetin en alçak teröristleri ve cellatları tarafından şehit edilmesi, bu yüce rehberin hakkaniyetinin ve onun samimi hizmetlerinin makbuliyetinin bir nişanesidir.

İslam ve büyük İran yolu uğrunda şehadet, bir zaferin ve hedefe yaklaşmanın işaretidir; ancak İmam Hamenei'nin (Radıyallahu Teâlâ Anh) şehadeti ve Allah'a hicretiyle birlikte onun yolu ve sireti durmayacak, bilakis daha güçlü ve görkemli bir şekilde devam edecektir.

Bu şehadet, milletimizi aziz İmam Hamenei'nin nurlu yolunda devam etme hususunda daha da kararlı kılacaktır.

Amerika'nın habis devletleri ve Siyonist Rejimin suç teşkil eden bu terör eylemi, açık dini, ahlaki, hukuki ve örfî kuralların ihlalidir; bu nedenle İran milletinin intikam yumruğu, ümmetin imamının katillerini sert, kararlı ve pişmanlık verici bir şekilde cezalandırmak için yakalarını bırakmayacaktır.

İslam İnkılâbı Devrim Muhafızları Ordusu, İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve muazzam halk gücü olan Besic, bu yüce rehberin kıymetli mirasını savunmak için, güçlü bir şekilde önderlerinin yoluna devam edecek, iç ve dış komplolar karşısında duracak ve anavatanımıza tecavüz edenlere ders verici bir ceza vermek için direnecektir.

Son olarak, toplumun tüm kesimlerini, milli savunma sahnelerinde coşkulu ve güçlü bir şekilde yer alarak, milli birlik ve beraberliklerinin tezahürlerini dünya halklarına ve bu milletin habis düşmanlarına ve teröristlerine göstermeye davet ediyoruz."