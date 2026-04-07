İran düğmeye bastı: ABD uçak gemisi ve İsrail yük gemisi vuruldu!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Aseluye petrokimya santrallerine ve tesislerinin bir kısmına yönelik saldırılara yanıt olarak "99. Dalga" adını verdiği geniş çaplı bir misilleme operasyonu gerçekleştirdi. Balistik füzeler, seyir füzeleri ve taarruz insansız hava araçlarının (İHA) eş zamanlı kullanıldığı kombine operasyonda, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan üsleri ile çıkarlarının yanı sıra, İsrail'deki asker toplanma ve komuta kontrol merkezleri vuruldu.

Saldırıların ilk aşamasında, Suudi Arabistan'daki ABD bağlantılı enerji altyapısı hedef alındı. Suudi Arabistan'ın El-Cubeyl bölgesinde faaliyet gösteren Amerikan şirketleri Sadara, Exxon Mobil ve Dow Chemical'a ait en büyük petrokimya kompleksi ile El-Cuayme bölgesinde bulunan Chevron Phillips'e ait büyük petrokimya kompleksi, orta menzilli füzeler ve çok sayıda intihar İHA'sı kullanılarak vuruldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KONTEYNER GEMİSİ, HİNT OKYANUSU'NDA UÇAK GEMİSİ VURULDU

Operasyonun deniz ayağında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Horfakkan Limanı'nı kullanarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeden karayolu üzerinden İsrail'e askeri teçhizat taşıdığı belirtilen bir konteyner gemisi hedef alındı. İsrail rejimine ait olduğu ifade edilen gemi, bir istihbarat operasyonu ve füze saldırısıyla imha edildi. İran güçleri, bu geminin vurulmasını ABD ve İsrail ile işbirliği yapmak isteyen tüm gemilere yönelik bir uyarı olarak nitelendirdi.

Öte yandan, Hint Okyanusu'nun derinliklerinde seyreden Amerikan "CVN 72" uçak gemisi görev grubu da uzun menzilli deniz seyir füzeleriyle saldırıya uğradı. Açıklamada, Amerikan liderlerinin, İran'ın altyapısına saldırmanın karşılığında bölgedeki hangi önemli varlıklarının hedefte olduğunu hesaplama gücünden yoksun olduğu öne sürüldü.

"MİSİLLEME YAPMAKTA TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve müttefiklerinin bölgenin petrol ve doğalgazından yıllarca mahrum kalmasına yol açacak düzeyde altyapı hedeflerine yönelik hamleler yapabileceklerini bildirdi. Kurumun resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Devrim Muhafızları Ordusu bir kez daha ilan eder ki, eğer Amerikan terör ordusu kırmızı çizgileri aşarsa, cevabımız bölgenin ötesinde olacaktır. Biz sivil hedeflere saldırı başlatan olmadık ve olmayacağız; ancak sivil tesislere yönelik alçak saldırılara misilleme yapmakta tereddüt etmeyeceğiz."

İran'ın operasyon sonrası yayınladığı bildiride, ABD'nin bölgedeki müttefiklerine de doğrudan bir mesaj iletildi. Bugüne kadar misilleme hedefleri seçilirken uygulanan kısıtlamaların artık geçerli olmadığı vurgulanarak şu sözler kaydedildi:"ABD'nin bölgesel ortakları da bilsin ki, bugüne kadar iyi komşuluk hasebiyle çok fazla sabır gösterdik ve misilleme hedeflerini seçerken hassasiyet gösterdik; ancak bundan sonra tüm bu hassasiyetler kaldırılmıştır."