İran düğmeye bastı: ABD ve İsrail üsleri yerle bir edildi!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi, şafak vaktinde başlayan "Vaad-i Sadık 4" operasyonunun 82. dalgasıyla ABD askeri tesisleri ve İsrail'in stratejik noktalarının eş zamanlı olarak hedef alındığını açıkladı. İHA ve füzelerin kullanıldığı operasyonun ilk aşamalarının tamamlandığı, saldırı dalgasının ise halihazırda devam ettiği bildirildi.

İLK AŞAMADA ABD ÜSLERİ VE RADAR SİSTEMLERİ VURULDU

Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Dairesi'nin aktardığı bilgilere göre, sabah saatlerinde imha İHA'ları kullanılarak gerçekleştirilen ilk saldırı dalgası "Ya Ali Ekber İmam Hüseyin (a.s)" koduyla icra edildi. Ülkenin kuzeyindeki Doğu Azerbaycan, Erdebil, Gilan, Mazenderan ve Gülistan halkına ithaf edilen operasyonda; Arifcan ve El-Harc üslerinin yanı sıra Hürremşehr'e yönelik saldırıların çıkış noktası olan Amerikan savunma lojistik sahası (KGL) hedef alındı. Operasyon kapsamında Şeyh İsa'daki Patriot radarı ve P-8 keşif uçağı hangarı, Amerikan destek yakıt depoları, MQ-9 hangarı ile Ali El-Salim'de bulunan İHA uydu iletişim çanağı vuruldu.

İHA saldırılarının ardından operasyon, katı ve sıvı yakıtlı füzelerin ateşlenmesiyle genişledi. Geçtiğimiz dönemde hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin anısına düzenlenen bu aşama, "Ya Ali ibn Musa'r-Rıza (a.s)" koduyla gerçekleştirildi. Füzeler, işgal altındaki topraklar olarak nitelendirilen İsrail'in komuta kontrol askeri merkezini ve Lut Gölü'nün güneyinde yer alan nükleer altyapıyla bağlantılı sanayi tesislerini hedef aldı.

DİRENİŞ EKSENİNDEN 24 SAATTE 230 OPERASYON REKORU

Lübnan direnişinin 87, Irak direnişinin 23 operasyon gerçekleştirdiği; İran silahlı kuvvetlerinin ise 110 füze ve İHA saldırısı düzenlediği bildirildi. Bölgedeki toplam operasyon sayısının 230'a ulaştığı ve bu durumun, Batı Asya bölgesindeki hedefleri imha etmede kalıcı bir rekor olduğu aktarıldı.

Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Dairesi, bölgedeki tırmanışın sorumluluğunu ABD, İsrail ve bölgesel müttefiklerine yükleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Dünyadaki Müslüman milletler ve mazlumlar; Büyük direniş ekseni, son 24 saatte 230 başarılı operasyonla, Amerikan ve Siyonist hedeflere karşı savaş tarihinin en kapsamlı cihat saldırılarını Allah'ın kudret ve kuvvetiyle ve dünyadaki mazlumların dualarıyla gerçekleştirmiştir. Onurlu Lübnan direnişi 87 operasyon, Irak direnişi 23 operasyon ve İran İ.İ. Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri 110 füze ve İHA saldırısıyla, işgalci müstekbirlerin Batı Asya bölgesindeki hedeflerini imha etmede kalıcı bir rekor kırmıştır. Bölgesel ve kapsamlı savaş, ABD, Siyonist rejim ve onların bölgesel müttefiklerinin tercihi olmuştur ve kesinlikle zulüm ve tağutun unsurlarının bölgeden elini kesip gerçek istikrar ve barış bölge halkına geri dönene kadar devam edecektir. İran İ.İ. Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri ve direniş ekseninin sahaları, bu tarihi noktada dünyadaki mazlumlar adına, insanlık karşıtı ve terörist rejimlerin en zalimlerinin karanlık dönemi sona erene kadar mücadeleyi sürdürecektir. ABD ve Siyonist rejim bugün güçlü bir direniş ekseniyle karşı karşıyadır ve direniş eksenini zayıflatmaya yönelik yanlış hesapları ve tahminleri bir hayalden ibaret olmuştur."