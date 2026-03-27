İran düğmeye bastı: Peş peşe füzeler ateşlendi! İşte vurulan o hedefler...

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 83. dalgasında uzun ve orta menzilli füzeler ile İHA'lar kullanarak ABD ve İsrail'e ait askeri üsleri, petrol depolarını ve bakım hangarlarını hedef aldığını duyurdu.

Simge Sarıyar
İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi, perşembe akşamı Amerikan ve İsrail hedeflerine yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenlendiğini açıkladı. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Hava-Uzay Kuvvetleri'nin ortaklaşa icra ettiği kesintisiz füze ve insansız hava aracı (İHA) operasyonunun, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 83. dalgası olduğu bildirildi. Saldırılarda uzun ve orta menzilli, katı ve sıvı yakıtlı, nokta vuruşlu ve çok savaş başlıklı füze sistemleri ile imha ve keşif-gözetleme İHA'ları kullanıldı.

Açıklamada operasyonun, Basra Körfezi'nin kuzeyindeki halka ithaf edildiği ve mübarek "Ya Eba Abdillah el-Hüseyin (a.s)" koduyla başlatıldığı belirtildi. Devrim Muhafızları, icra edilen bu saldırıların askeri hedeflere yönelik tam bir başarıyla sonuçlandığını bildirdi.

İŞTE HEDEF ALINAN STRATEJİK NOKTALAR

Operasyon kapsamında çok sayıda askeri ve lojistik nokta vuruldu. Aşdod'daki depolama tankerleri ve petrol depoları ile Modi'in yerleşiminde bulunan İsrail ordusuna ait askerlerin konuşlanma noktaları hedeflendi. Bunun yanı sıra bölgedeki Amerikan askeri bilgi değişim merkezi ile El-Zafra ve El-Udeyri'deki ABD üsleri saldırıların odağında yer aldı. Ali El-Salim Üssü'ndeki nakliye uçakları ve İHA'ların bakım-onarım hangarları, Amerikan güçlerine ait jet ve savaş uçaklarının yakıt depoları ile Şeyh İsa Üssü'ndeki Patriot sistemi bakım ve onarım hangarı da doğrudan hedef alınan diğer konumlar olarak sıralandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi, "Siren sesi eşliğinde yaşam ve sığınaklarda uzun süre mahsur kalmak, Siyonistlerin günlük programı haline gelmiştir. Söylediğimiz gibi sizi bulacağız ve Allah'ın izniyle çirkin eylemlerinizin cezasını vereceğiz. Bu dalga devam ediyor..." ifadelerini kullandı.

