Sizi dünyanın en sıcak noktasına götüreceğiz. Durağımız İran'ın Kirman şehrinde bulunan Lut çölü. İran, UNESCO'nun dünya mirası listesine eklediği çölü turizme kazandırmayı hedefliyor. Kapılarını dünyaya açan Lut çölünde turistler için çeşitli etkinliklerde başlamış durumda.

İran, uçsuz bucaksız görütüsü ile görenleri hayrete düşüren Lut Çölü'nü ülke turizmine kazandırmak için harekete geçti.



Kapladığı 40 bin kilometrekarelik alanla dünyanın en sıcak ve en geniş çölü olarak kabul edilen Lut Çölü gerçekleştirilen turizm hamlesi ile misafirlerini ağırlamaya başladı.



Lut Çölü hayata geçirilen yeni projeler ve turistik etkinlikler ile kapılarını dünyaya açmış durumda.



Ulusal Kanal'a konuşan Kirman Uluslararsı Lut Kurumu Müdürü Muin Efseri, başlatılan turizm atağı ile her geçen gün ilginin artığını söyleyerek ziyaretçilerin Lut Çölü'nde katılabileceği etkinlikleri sıraladı.



Tatilini, kışın bile hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı çölde değerlendiren yerli turistler de hayata geçirilen etkinliklerden oldukça memnun.



İran platosunda, canlı barındırmayan tuz çölü olan Lut Çölü 2005 yılında, 70,7 dereceyi gören sıcaklığı ile dünyanın en sıcak bölgesi olarak resmen onaylandı.



Haber - Kamera: Yakup Aslan

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