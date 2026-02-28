İran füzeleri ateşledi: 6 ülkede ABD üsleri vuruluyor

ABD ve İsrail’in İran’ın başkenti Tahran dahil birçok kente düzenlediği hava saldırısının ardından İran misillemeye geçti. Bahreyn’deki ABD üssü ile İsrail şehirlerinden patlama ve duman görüntüleri geldi.

ABD ve İsrail, İran’ın başkenti Tahran başta olmak üzere İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerine hava saldırısı düzenledi. Tahran’daki saldırının, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in ofislerinin yakınında gerçekleştiği bildirildi. Ancak Hamaney’in Tahran’da olmadığı, güvenli bir bölgede bulunduğu açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın da saldırılardan zarar görmediği ifade edildi.

Saldırıların ardından İran yönetimi misilleme operasyonu başlattı.

ABD ÜSLERİ VURULUYOR

Bahreyn Ulusal İletişim Merkezi, başkent Manama’daki ABD’ye ait 5. Filo hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığını duyurdu.

Bahreyn resmi ajansı BNA’nın aktardığına göre, Ulusal İletişim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Manama’daki ABD 5. Filo hizmet merkezinin füze saldırısıyla hedef alındığı belirtildi. Olayla ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansının aktardığı bilgilere göre İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık verdi. Bölgedeki tüm ABD üsleri ve çıkarlarının İran füzeleri tarafından hedef alındı.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerinin vurulduğu kaydedildi.

iran füze abd israil
