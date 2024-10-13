İran füzelerinden sonra ABD İsrail'e destek verdi: THAAD sistemi kuruldu
Direniş cephesiyle kimsenin yardımı olmadan savaşabileceğini iddia eden İsrail, İran'ın füze operasyonu sonrası ABD'den yeni savunma sistemleri aldı.
ABD İsrail'e Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması sistemi konuşlandırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin kendi askerlerinin hayatını tehlikeye atttığı belirtti. Erakçi "Halkımızı ve çıkarlarımızı savunma konusunda kırmızı çizgimizin olmadığını açıkça söylüyorum" dedi.
İsrail ordusu, Amerika Birleşik Devletleri’nin uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması sistemini konuşlandırdığını duyurdu.
İsrail Ordu Radyosu, sistemin İran tehditlerine karşı hazırlık kapsamında kurulduğunu açıkladı.
Amerika’nın bu adımına İran tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "ABD'nin kendi askerlerinin hayatını tehlikeye attığını" söyledi.
Erakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD, İsrail'e rekor miktarda silah teslim ediyor. Askerlerini üze sistemlerini işletmek için İsrail'de konuşlandırıyor." ifadelerini kullandı.
İranlı Bakan, "Halkımızı ve çıkarlarımızı savunma konusunda kırmızı çizgimizin olmadığını da açıkça söylüyorum." dedi.
Öte yandan İsrail basını, İran’ın 1 Ekim'de yaptığı Gerçek Vaat -2 Operasyonu'nda İsrail’de 53 milyon dolarlık hasar oluştuğunu bildirdi.
Haberde, İsrail’in 7 Ekim’de Gazze’ye başlattığı saldırılardan bu yana İsrail’de görülen en ağır hasarın İran’ın 1 Ekim’de düzenlediği saldırıyla oluştuğu kaydedildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi