İran, Gazze'deki saldırılara dair haberlere yanıt verdi

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, Washington Post gazetesinde yer alan ve İran'ın 7 Ekim 2023 saldırılarının gerçekleşeceğinden haberdar olduğu, ayrıca HAMAS'ın İran'ı bu eyleme katılmaya ikna edemediğine dair iddiaları yalanladı.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Washington Post ve ABD basınında çıkan, HAMAS'ın İran'ı Aksa Tufanı'na katılmaya ikna etmeyi başarmak yönündeki iddialara, AA katılımcılarının yanıtlayarak yanıtlayarak karşıladı. Yapılan açıklamada, "İsrail rejimini yalancı bir suçlu ve insanlığa karşı işlenen suçların yöneticisi olarak değerlendiriyoruz; illüzyonlarına inanmıyoruz. Yalan yayma, sahte belgeleri değiştirme ve yanıltıcı psikolojik operasyonların yürütülmesi konusunda uzun bir geçmişleri var." denildi.

HABERDE YER ALAN İDDİALAR NELER?

Washington Post'un haberinde, Hamas'ın üst düzey yönetimine ait planların elektronik kayıt ve belgelerinin İsrailli organizasyonlar tarafından ele geçirildiği ifade edildi. Haberde, Hamas'ın 7 Ekim 2023 öncesinde "daha başarısız bir saldırı" planladığı ve İranlı üst düzey teşkilata 2021 yılında maddi ve askeri destek sağlamak amacıyla mektuplar göndererek öne çıktı. İran'ın bu mektuplara yanıt vermediği ise biliniyor. Haberde, İsraillilerin destek verdiği, bunun üzerine Hamas'ın Tahranlı müttefiklerinin Tel Aviv yönetimi ile yüzleşmeye geri çekilme çabası olarak değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca İran'ın 7 Ekim 2023'teki olaylara "şaşırdığı" ancak Tahran yönetimi ile Hizbullah'ın, Hamas'ın "büyük bir hazırlık yaptığından" haberdar olduğu iddiaları dile getirildi. Washington Post'un haberinde, söz konusu belgelerin "gerçekliğinin" kesin olarak doğrulanamadığına da dikkat çekildi.