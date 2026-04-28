İran gemileri kuşatmayı yardı: ABD'nin Hürmüz ablukası lafta kaldı!

Hürmüz Boğazı’nda Siyonist-ABD saldırganlığına karşı yürütülen egemenlik mücadelesinde yeni bir aşamaya geçildi. Fars Haber Ajansı’nın uydu izleme verilerine dayandırdığı bilgilere göre, dün gece saat 22.00 itibarıyla geride kalan 72 saatlik süreçte, İran’a ait devasa bir filo ABD’nin sözde "geçilemez" dediği abluka hattını yarıp geçti.

52 GEMİ KUŞATMAYI ETKİSİZ BIRAKTI

Washington’un bölgedeki deniz trafiğini felç etme ve İran ekonomisini boğma girişimi, sahadaki gerçeklik karşısında mağlup oldu. Veriler, son üç gün içinde İran’a ait 31 petrol tankeri ve 21 yük gemisinin hiçbir engele takılmadan ABD abluka hattından geçtiğini teyit etti. Hürmüz Boğazı’ndaki trafik yoğunluğu içinde İran’a ait 11 stratejik geminin de dahil olduğu toplam 30 gemilik bir konvoyun geçişi, bölgedeki deniz kontrolünün Batı merkezli güçlerden ziyade bölge devletlerinin elinde olduğunu bir kez daha kanıtladı.

SİYONİST SALDIRGANLIK VE TRUMP’IN BAŞARISIZ ABULKASI

Bölgedeki gerilimin fitili, 28 Şubat tarihinde gerçekleşen ABD-İsrail saldırılarıyla ateşlenmişti. Bu emperyalist hamleye yanıt olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu, 2 Mart’ta Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapattığını duyurarak stratejik üstünlüğü ele almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Pakistan’daki müzakere sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından sosyal medya üzerinden başlattığı "abluka" tehdidi, 13 Nisan’da CENTCOM tarafından hayata geçirilmişti. Ancak son 72 saatteki veriler, ABD’nin İran limanlarını izole etme ve petrol sevkiyatını durdurma iddiasının sahadaki askeri ve teknik kapasiteyle örtüşmediğini gösterdi.

BÖLGESEL EGEMENLİK EMPERYALİZME GALİP GELDİ

İran filosunun abluka hattını kararlılıkla yarması, bölgedeki Amerikan varlığının ve Siyonist stratejilerin sorgulanmasına yol açtı. Washington’un deniz ablukası üzerinden kurmaya çalıştığı tek taraflı yaptırım rejimi, İran’ın lojistik gücü ve bölgedeki sarsılmaz duruşuyla fiilen geçersiz kılınmış oldu. Bölge suları, bir kez daha Batılı güçlerin dayatmalarına değil, bölge halklarının ve devletlerinin iradesine sahne oluyor.