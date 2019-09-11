İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Çin'de

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin’e gitti.

Tümgeneral Muhammed Bakıri, Pekin Havalimanı'nda, Çinli askeri yetkililer, İran’ın Çin Büyükelçisi Muhammed Keşavarzzade ile İranlı diplomatlar tarafından karşılandı.

Üç gün süreceği açıklanan ziyaretin ana ekseninde karşılıklı savunma ilişkilerini daha ileri seviyeye çıkarma olduğu belirtiliyor.

Tümgeneral Muhammed Bakıri, Pekin temaslarında Çinli mevkidaşı ile de bir araya gelecek.

ulusal.com.tr