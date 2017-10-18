İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakiri'nin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaretinin ardından ilk yurt dışı teması Suriye'ye oldu. Bakiri, Suriyeli mevkidaşı Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ali Abdullah Eyüp ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada teröre karşı ortak bir tavır sergilendi. Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgulandı

Türkiye'nin ardından ilk yurt dışı teması Suriye'ye oldu. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakiri, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Gündemde bölgedeki terör tehditi vardı.



Bakiri Şam'da, Suriye Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ali Abdullah Eyüp tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından iki taraftan da kalabalık bir heyetin olduğu toplantıya geçildi.



İki ülke, orduları arasındaki ilişkileri geliştirme konusunu masaya yatırdı. Terörle mücadelede görüş birliği sağlandığı ifade edildi.



Görüşme sonrası Suriye Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ali Abdullah Eyüp önemli açıklamalar yaptı. Amerika'nın, desteklediği gruplar ve IŞİD araçılığıyla "teröre karşı savaşı engellediğini" söyledi.



Basın toplantısında konuşan Bakiri ise Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ülkesinin tutumunu anlattı. Şam'da bulunma amacının ortak düşman olan Siyonistler ve teröre karşı mücadelede işbirliği ve koordinasyonu pekiştirmek olduğunu belirtti.



Bakiri toplantı sonrası Korgeneral Eyüp'ün resmi davetlisi olarak Şam'da bazı ziyaretlerde bulundu.



ulusal.com.tr