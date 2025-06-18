İran gerilimi tırmanıyor: Trump’tan dünyayı sarsan açıklamalar!

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a saldırı ihtimaliyle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla dünya gündemine oturdu. “Yapabilirim de yapmayabilirim de” diyerek kararsız bir tutum sergileyen Trump, İran’ın Beyaz Saray’a gelme teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İran gerilimi tırmanıyor: Trump’tan dünyayı sarsan açıklamalar!
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesine dikilen dev bayrak direklerinin açılışı sırasında yaptığı açıklamalarla, İsrail-İran gerilimi konusunda dikkat çekici ifadeler kullandı. Basın mensuplarının yönelttiği sorulara yanıt veren Trump, İran'a yönelik olası bir askeri operasyon hakkında kesin konuşmadı.

İran’ın nükleer tesislerine saldırılıp saldırılmayacağına ilişkin soruya, "Bunu söyleyemem, değil mi? Bu soruyu cevaplayacağımı ciddi olarak düşünmüyorsunuz herhalde." yanıtını veren Trump, İran’a karşı herhangi bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine dair “Yapabilirim de yapmayabilirim de. Kimse ne yapacağımı bilmiyor.” açıklamasında bulundu.

“İRANLI YETKİLİLER BİZİMLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR”

Trump, İran’ın ABD ile müzakere etmek istediğini öne sürerek, “İran'ın çok fazla sorunu var ve bizimle müzakere etmek istiyorlar.” ifadelerini kullandı. İran’ın “koşulsuz teslim” olması yönündeki sosyal medya paylaşımı da hatırlatılan Trump, “Koşulsuz teslimiyet, benim için her şeyin bittiği anlamına geliyor. İran şu anda tamamen savunmasız, hiç hava savunmaları yok.” dedi.

İranlı yetkililerin Beyaz Saray’a gelmeyi teklif ettiklerini dile getiren Trump, bu girişimi “cesurca” olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı: “İranlılar bize ulaştılar, onlara 'artık çok geç' dedim. İranlılar Beyaz Saray'a gelmeyi bile teklif ettiler, bu cesurca ama onlar için kolay değil.”

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile her gün görüştüğünü ifade ederek, “Ona devam etmesini söyledim.” dedi. Trump, İsrail’e daha fazla yardım gönderilmesi konusunda Netanyahu’ya herhangi bir işaret vermediğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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