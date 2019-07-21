Düzce'den acı haber
Düzce'den acı haber
PKK'lı terörist Mücahit Yılmaz öldürüldü
PKK'lı terörist Mücahit Yılmaz öldürüldü
Kahire'ye uçuşları aksıya aldı
Kahire'ye uçuşları aksıya aldı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

İran görüntüleri yayımladı

İran ile ingiltere arasındaki tanker krizi derinleşiyor. İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'nda İngiliz gemisine yapılan çıkarma görüntülerini yayımladı.

İran görüntüleri yayımladı

Önce etrafı sarıldı, ardından Devrim Muhafızları askerleri gemiye çıktı.

İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerine gemisine böyle el koydu.

Görüntüleri, İran devlet televizyonu paylaştı. 

Denizcilik kurallarını ihlâl ettiği gerekçesi ile gemiye, Devrim Muhafızları Ordusu güçleri tarafından müdahale edildiği anın görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde, Devrim Muhafızları sürat tekneleriyle gemiyi sarıyor. Çembere alınan tankere helikopterden yüzleri maskeli İran askerler iniyor. 

Alıkonulan petrol taşıyan tankerin İran sularına doğru çekiliyor. 

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer "Grace 1" adlı tankerin serbest bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, dün İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #iran
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.