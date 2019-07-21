İran görüntüleri yayımladı

İran ile ingiltere arasındaki tanker krizi derinleşiyor. İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'nda İngiliz gemisine yapılan çıkarma görüntülerini yayımladı.

Önce etrafı sarıldı, ardından Devrim Muhafızları askerleri gemiye çıktı.



İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerine gemisine böyle el koydu.



Görüntüleri, İran devlet televizyonu paylaştı.



Denizcilik kurallarını ihlâl ettiği gerekçesi ile gemiye, Devrim Muhafızları Ordusu güçleri tarafından müdahale edildiği anın görüntülerini yayımladı.



Görüntülerde, Devrim Muhafızları sürat tekneleriyle gemiyi sarıyor. Çembere alınan tankere helikopterden yüzleri maskeli İran askerler iniyor.



Alıkonulan petrol taşıyan tankerin İran sularına doğru çekiliyor.



İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.



İranlı yetkililer "Grace 1" adlı tankerin serbest bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, dün İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.





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