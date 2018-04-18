İran Silahlı Kuvvetleri, İran Ordu gününde gövde gösterisi yaptı. Askeri geçit töreninde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bölgesel işbirliğinin Suriye'de gerilimi azalatacağını vurguladı. Ruhani, İran'a yönelik tehditlere karşı ise "Birleşmiş milletler kanunlarını çiğneyenler ve terörle mücadele için güçlü bir orduya ihtiyacımız var" dedi.

İran Ordusu, İran Ordu gününde gelişmiş teknoloji balistik füze sistemeleri ile gövde gösterisi yaptı.



İran silahlı kuvvetleri, Zilzal ve Nazahat balistik füze sistemlerinin yanı sıra çoklu roket atar ve hava radar sistemlerinin yer aldığı milli silahlarını görücüye çıkarttı.



İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ordu ve Devrim muhafızlarına bağlı hava, kara ve deniz kuvvet unsurları ve Gönüllü Hallk güçlerinin katılımı ile gerçekleşen geçit töreni ardından konuştı.



Suriye'yi hedef alan ABD ve müttefiklerine meydan okuyan Ruhani, güçlü ordu mesajı verdi.



Batının ülkesine uzun süredir ambargo uyguladığı silah sistemleri ile ilgili de konuştu Ruhani, İran'a yaptırım uygulayan ülkelere meydan okudu.



"Silah, füze, uçak ve tanklarımız komşularımıza karşı değil, silahlı güçlerimizi güçlendirmek ve caydırıcılık içindir" diyen Hasan Ruhani, İran'ın komşuları ile kardeşçe ilişkiler kurmak istediğine vurgu yaptı. Ruhani, İran-Türkiye işbirliğinin Suriye'de gerilimin azalmasına yardım edeceğine inandığını da belirtti.



Haber Kamera: Yakup Aslan

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