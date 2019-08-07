İran güdümlü bombaları tanıttı

İran yeni güdümlü bombalarını görücüye çıkarttı. Balaban, Kaim ve Yasin isimleri verilen mühimmatı İran Savunma bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi tanıttı. Milli üretim mühimmatlar savaş uçakları ve Silahlı İnsansız Hava araçları tarafından kullanılabilecek.

İran, savunma sanayisi tarafından üretilen tamamen yerli yeni nokta vuruşu yapan güdümlü bombalarını görücüye çıkarttı.



İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi’nin katıldığı törende basına tanıtıldı.



Tuğgeneral Emir Hatemi, Balaban, Kaim ve Yasin isimleri verilen mühimmatı teknik özellikleri bakımından oldukça önemli özelliklere sahip olduğuna dikkat çekti.



Balaban’ın menzilini arttıran katlanabilir kanatlarla donatıldığını vurgulayan İran Savunma bakanı, mühimmatın isabet gücünü arttırmak amacıyla özel bir sistem

takviye edildiğini belirtti.



Tuğgeneral Hatemi, Yasin mühimmatınında güdümlü bombalardan biri olduğunu ve hedefe 50 kilometreden tam isabet vurabildiğini açıkladı.



Kaim mühimmatının isabet gücü çok yüksek olduğunu ve en fazla yarım metre hata payı ile hedeffleri imha etme kabiliyeti olduğınu belirtti.



Tümgenerah Gatemi, Kaim mühimmatının, İHA ve savaş uçakları tarafından hareketli hedefleri vurmak üzere tasarlandığını söyledi.





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