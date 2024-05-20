İran halkı omuz omuza

Ulusal Kanal gün boyu Tahran sokaklarının nabzını tuttu. Kameralara İran halkının bir ve beraber olduğu görüntüler yansıdı.

Editör: Dilek Doğan

Ulusal Kanal gün boyu Tahran sokaklarının nabzını tuttu. Kameralara İran halkının bir ve beraber olduğu görüntüler yansıdı. İran halkı üzüntü içinde olduğunu ancak geleceğe yönelik ümitsiz olmadığını vurguladı.

İran halkı omuz omuza. İran halkı Tahran sokaklarında dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verdi. İran halkı üzüntü içinde olduğunu ancak geleceğe yönelik ümitsiz olmadığını vurguladı.

Başkent Tahran meydanlarında toplanan halk şehit olanlar için Kur'an okuyup dualar etti. 7'den 70'e meydanlarda olan İran halkı Reisi'nin önemli bir lider olduğunu söyledi.

İbrahim Reisi'nin şehit olmasına en çok FETÖ'cüler sevindi!İbrahim Reisi'nin şehit olmasına en çok FETÖ'cüler sevindi!Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# iran # reisi # ulusal kanal
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