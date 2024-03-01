İran halkı sandık başına gitti

İran halkı, 12’inci Dönem Milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için sandığa gitti.

"Buraya seçimler kapsamında vatandaşlık görevimizi yapmaya geldik. Burada Oyumuzla yöneticilerimizi belirliyoruz. Katılımı çok iyi gördüm. Oy kullanabilmek için uzun uzun kuyruklar oluştu."

Seçimlerde 290 milletvekili sandalyesi için yaklaşık 15 bin aday yarıştı. İran dini liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip 88 kişilik Uzmanlar Meclisi için de 144 aday seçime katıldı.

"Gerçekten bir oyumuz ve bir fırsatımız var. Ve mutlaka bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Ben bugün 2 çocuğum ile birlikte buraya geldim. Çocuklarımın burada neler olduğunu anlamasını, oy verme işlemlerini yerinde görmesini, sisteme alışmalarını istedim."

İran İslam Devrimi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de oylarını kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere kısa bir değerlendirme yapan Hamaney, seçim sonuçlarının arzu edilen hedeflere ulaşacağını söyledi. Hamaney, dost ve düşman kuvvetlerin gözlerinin bugün seçimler için İran’a çevrildiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Reisi de halkın oyunun belirleyici olduğunu ifade etti. “Bu seçim ulusal birlik ve beraberliğin sembolüdür” diyen Reisi, kazananın İran halkı olacağını kaydetti.