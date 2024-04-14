İran harekâtın şimdilik sonuçlandığını açıkladı!

İran, İsrail'e karşı "Gerçek Vaat" operasyonu başlattı. İran’ın İsrail’e yönelik harekatının şimdilik sonlandırıldığı açıklandı. İran’ın BM Temsilciği harekatın meşru müdafaa kapsamında olduğunu duyurdu, ABD’yi de uyardı.

İran harekâtın şimdilik sonuçlandığını açıkladı!

İran, konsolosluğuna saldıran İsrail’e harekat başlattı. Hava harekatına ilişkin bir resmi açıklamada İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinden geldi. BM Temsilciği "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." açıklamasını yaptı.

İran'ın, BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını uyguladığı kaydedilen açıklamada, İran'ın askeri karşılığının "Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırganlığına karşılık" olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Çatışmanın İran ile İsrail arasında olduğu belirtilen açıklamada, büyük harflerle "ABD bundan uzak durmalı." uyarısı yapıldı.

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