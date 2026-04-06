İran: Hermes 900 ve MQ-9 tipi SİHA'lar düşürüldü

İran resmi haber ajansı IRNA ve Devrim Muhafızları Ordusu kaynaklarından alınan bilgilere göre, ülkenin güney ve batı bölgelerinde hava savunma sistemleri hareketli bir gece geçirdi. Hava sahası ihlallerine yönelik gerçekleştirilen müdahaleler, bölgedeki teknolojik casusluk ve saldırı faaliyetlerine karşı alınan önlemleri yeniden gündeme taşıdı.

HÜRMÜZGAN’DA MQ-9 ENKAZI

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Hürmüzgan eyaletine bağlı ve stratejik konumuyla bilinen Keşm Adası semalarında ABD’ye ait bir MQ-9 tipi SİHA’nın hedef alındığını açıkladı. Bölgedeki hava savunma bataryaları tarafından tespit edilen ve sınır ihlali gerçekleştirdiği belirtilen hava unsuru, açılan ateş neticesinde imha edildi.

HUZİSTAN’DA SİYONİST HERMES 900 İMHASI

Eş zamanlı olarak Huzistan eyaletinin Endimeşk ilçesi kırsalında da bir hareketlilik yaşandı. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın geçtiği raporlara göre, Siyonist rejimin en gelişmiş keşif ve saldırı platformlarından biri olarak bilinen Hermes 900 tipi İHA, İran hava sahasında tespit edilerek düşürüldü. Siyonist unsurların bölgedeki istihbarat toplama faaliyetlerinin bir parçası olduğu değerlendirilen aracın enkazına ulaşıldığı kaydedildi.



HAVA SAHASI VE EGEMENLİK VURGUSU

Tahran yönetiminden yapılan açıklamalarda, söz konusu hava araçlarının düşürülme gerekçesi olarak "doğrudan egemenlik ihlali ve casusluk faaliyetleri" gösterildi. Bölgedeki yabancı askeri varlığın ve Katil İsrail'in sınır aşan operasyonel girişimlerinin gerilimi tırmandırdığı vurgulanırken, her türlü tacize karşı savunma doktrininin kararlılıkla uygulanacağı ifade edildi.

Yaşanan bu somut angajman, bölgedeki hava üstünlüğü mücadelesini ve insansız hava araçları üzerinden yürütülen örtülü savaşı daha görünür hale getirdi.