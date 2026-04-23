İran Hürmüz Boğazı'ndan ilk transit geçiş gelirini elde etti

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemilerden ilk kez transit geçiş ücreti tahsil etti. İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacıbabai (Hamidreza Hacı Babaei), boğazdan alınan vergilerden sağlanan ilk gelirlerin İran Merkez Bankası'ndaki bir hesaba aktarıldığını açıkladı.

ABD VE İSRAİL GEMİLERİNE HÜRMÜZ KAPISI KAPANIYOR MU?

Geçiş ücreti alımlarının başlamasıyla eş zamanlı olarak, İran Parlamentosu'nun Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı bildirildi. Henüz onaylanmayan ve yürürlüğe girmeyen bu tasarı, geçiş ücretlerinin riyal cinsinden alınmasını içeriyor. Tasarıda, geçiş ücreti formatının yanı sıra, başta ABD ve İsrail olmak üzere İran'a yaptırım uygulayan ülkelerin boğazdan geçişinin engellenmesi maddesi yer alıyor.

İran Meclisi'nden daha önce 16 Nisan'da yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın idaresinden elde edilmesi planlanan gelirin 10 ila 15 milyar dolar arasında olabileceği öngörüldü. Ancak hedeflenen bu gelirin hangi zaman diliminde sağlanacağına dair net bir takvim belirlenmedi.