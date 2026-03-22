İran, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatabilir

Hatamü'l-Enbiya Merkez Karargâhı, ABD'nin enerji santrallerine yönelik tehditlerine karşılık verilecek askeri ve ekonomik misilleme planını ilan etti.

Boğaz'ın tamamen kapatılması ve bölgedeki ABD müttefiki ülkelerin enerji tesislerinin vurulmasını içeren dört maddelik bir eylem stratejisi duyuruldu.

Hatamü'l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"ABD'nin terörist başkanı, saldırgan davranışlarını ve küresel güvensizlik yaratmasını sürdürerek, eğer İran Hürmüz Boğazı'nı açmazsa İran'ın elektrik santrallerini hedef almakla tehdit etti."

"Defalarca söyledik, Hürmüz Boğazı sadece düşmana ve zararlı geçişlere kapalıdır ve henüz tamamen kapatılmamıştır, akıllı kontrolümüz altındadır ve zararsız geçişler, güvenliğimizi ve çıkarlarımızı sağlayan belirli kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. Ancak ABD'nin İran'ın elektrik santralleri hakkındaki tehditlerini eyleme dökmesi halinde, aşağıdaki cezai işlemler derhal gerçekleştirilecektir:

"Hürmüz Boğazı tamamen kapatılacak ve bizim hasar gören elektrik santrallerimiz yeniden inşa edilene kadar bu boğaz açılmayacaktır."

"Siyonist rejimin tüm elektrik santralleri, enerji altyapıları ve bilgi teknolojileri (ICT) geniş çapta hedef alınacaktır."

"Bölgede Amerikan hissedarı bulunan tüm benzer şirketler tamamen imha edilecektir."

"Amerikan üssüne ev sahipliği yapan bölge ülkelerinin elektrik santralleri meşru hedefimiz olacaktır."

"Batı Asya bölgesinde ABD'nin tüm ekonomik çıkarlarını tamamen yok etme amacına yönelik büyük cihat için her şey hazırdır."

Savaşı başlatan biz olmadık ve şimdi de başlatan olmayacağız. Ancak eğer düşman elektrik santrallerimize zarar verirse, ülkemizi ve milletimizin çıkarlarını savunmak için her türlü eylemi gerçekleştireceğiz ve belirtilen hedeflerin durdurulmaksızın imha süreci başlayacaktır. Bölgedeki ABD ve müttefiklerinin enerji, petrol ve sanayi altyapılarını imha operasyonlarımızın devamını hiçbir şey engelleyemeyecektir.