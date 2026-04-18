İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

İran Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişleri ve güvenlik protokollerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bölgedeki deniz trafiğinin yönetimine dair alınan yeni kararlar kamuoyuyla paylaşılırken, stratejik öneme sahip boğazda silahlı kuvvetlerin yeniden tam denetim sağladığı ilan edildi.

''ABD, HAYDUTLUK VE KORSANLIĞA DEVAM ETMEKTE''

Önceki müzakere süreçlerinde alınan kararların ve gösterilen iyi niyetin ABD tarafından ihlal edildiğini belirten karargah sözcüsü, sürece dair doğrudan Washington yönetimini hedef aldı. Sözcü, kontrolün ordunun eline geçmesinin gerekçesini şu ifadelerle aktardı: "İran İslam Cumhuriyeti, önceki müzakere anlaşmalarına uygun olarak, iyi niyetle sınırlı sayıda tanker ve ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan yönetimli bir şekilde geçişini kabul etti. Ancak ne yazık ki Amerikalılar, geçmişte olduğu gibi sürekli kötü niyetleriyle, sözde abluka adı altında haydutluk ve korsanlığa devam etmektedirler."

Karargah sözcülüğü, ABD'ye yönelik mesajında şu ifadelere yer verdi: "ABD, İran'dan kalkan ve İran'a giden gemilerin tam geçiş özgürlüğüne son vermediği sürece, Hürmüz Boğazı'nın durumunun sıkı bir şekilde kontrol edileceğini ve önceki halinde kalacağını ilan eder."