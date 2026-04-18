İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcülüğü, ABD'nin deniz ablukasını sürdürmesi gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün silahlı kuvvetler tarafından önceki haline döndürüldüğünü duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

İran Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişleri ve güvenlik protokollerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bölgedeki deniz trafiğinin yönetimine dair alınan yeni kararlar kamuoyuyla paylaşılırken, stratejik öneme sahip boğazda silahlı kuvvetlerin yeniden tam denetim sağladığı ilan edildi.

''ABD, HAYDUTLUK VE KORSANLIĞA DEVAM ETMEKTE''

Önceki müzakere süreçlerinde alınan kararların ve gösterilen iyi niyetin ABD tarafından ihlal edildiğini belirten karargah sözcüsü, sürece dair doğrudan Washington yönetimini hedef aldı. Sözcü, kontrolün ordunun eline geçmesinin gerekçesini şu ifadelerle aktardı: "İran İslam Cumhuriyeti, önceki müzakere anlaşmalarına uygun olarak, iyi niyetle sınırlı sayıda tanker ve ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan yönetimli bir şekilde geçişini kabul etti. Ancak ne yazık ki Amerikalılar, geçmişte olduğu gibi sürekli kötü niyetleriyle, sözde abluka adı altında haydutluk ve korsanlığa devam etmektedirler."

Karargah sözcülüğü, ABD'ye yönelik mesajında şu ifadelere yer verdi: "ABD, İran'dan kalkan ve İran'a giden gemilerin tam geçiş özgürlüğüne son vermediği sürece, Hürmüz Boğazı'nın durumunun sıkı bir şekilde kontrol edileceğini ve önceki halinde kalacağını ilan eder."

MEB'den Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar sonrası psikososyal destek hamlesiMEB'den Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar sonrası psikososyal destek hamlesiGündem
Kayıp olarak aranıyordu: 16 yaşındaki lise öğrencisinden acı haber geldiKayıp olarak aranıyordu: 16 yaşındaki lise öğrencisinden acı haber geldiYurt
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
Eski erkek arkadaş Zeinal Abakarov dahil 8 kişi tutuklandı
Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 kişi gözaltında
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmişti
Tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Pidede kalp, lahmacunda sakatat, çikolatada ilaç!
Çocuk suçlarında aile sorumluluğu gündemde
MİT'ten 9 ilde siber suç şebekesine operasyon
Çok Okunanlar
Eski erkek arkadaş Zeinal Abakarov dahil 8 kişi tutuklandı Eski erkek arkadaş Zeinal Abakarov dahil 8 kişi tutuklandı
Gazete manşetleri 18 Nisan Cumartesi Gazete manşetleri 18 Nisan Cumartesi
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?