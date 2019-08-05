İran iki gemiye el koydu

İran, Basra Körfezi'nde kaçakçılık yaptığı gerekçesiyle "Hita" adlı tankerin ardından ikinci bir gemiye daha el koydu. Tankerin 7 kişilik mürettebatı gözaltına alındı. Bağdat yönetimi ise tankerin Irak'a ait olduğunu yalanladı.

İran güçleri, Basra Körfezi'nde kaçak mal ve kaçak akaryakıt taşıdığı belirtilen iki tekneye el koyarak, 7 kişiyi gözaltına aldı.



İran'dan konuyla ilgili "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında denizciler, kaçak mal taşıdığı tespit edilen iki tekneye Buşehr Limanı yakınlarında el koydu" şeklinde açıklama yapıldı.



Teknelerin birinde otomobil lastiği, otomobil yedek parçası ve ev aletleri gibi çok miktarda kaçak mal tespit edildiğini aktarıldı.



İran dün de Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir Irak gemisine el koyulduğunu ve yabancı uyruklu 7 kişilik mürettebatı gözaltına aldığını duyurmuştu.



İran, "Hita" adlı geminin, İran'dan kaçırdığı akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine taşıdığını iddia ediyor.



Irak Petrol Bakanlığı ise el konulan geminin Bağdat yönetimine ait olduğu yönündeki iddiayı yalanlamıştı.



İran'da kaçakçılar, devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.





ulusal.com.tr