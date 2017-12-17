Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerilim farklı bir boyuta taşındı. "Suudi Arabistan caydırıcı gücü" adı verilen bir propaganda filmi farklı dillerde yayına sokuldu... Muhammed bin Selman'ın başında olduğu Suudi güçleri İran'ı işgal ediyor, Buşehr nükleer tesisini yok edip, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi esir alıyor... İran, Suudilerin bu propagandasına benzer şekilde karşılık verdi.

Suudi Arabistan ile İran arasında devam eden gerginlik, propaganda amaçlı videolarla yeni bir boyuta taşındı.



İki ülke arasındaki olası savaşı konu alan videoların ilkini Suudi Arabistan yayınladı.



Suudi Arabistan caydırıcı gücü adıyla farklı dillerde altyazı ile yayınlanan propaganda filmi, insani yardım taşıyan Suudi gemisine Basra körfezinden İran donanması tarafından yapılan sözde saldırı girişimi ile başlıyor. Yardım çağrısını alan Suudi fırkateyni İran botları ve fırkayetnini batırıyor.



Video, saldırıya İran'ın füze ile karşılık vermesiyle devam ediyor. Muhammed bin Selman patriotların ateşlenmesi emrini veriyor ve İran füzesi havada imha ediliyor.



Havada İran savaş uçaklarını vuran Suudi jetleri, Buşehr Nükleer reaktörü ile Bedir Hava üssünü yerle kullanılamaz hale getiriyor. Deniz çıkarması ve hava indirme birlikleri ile de İran işgal ediliyor. Düşman safları olarak gösterilen topraklarda İran bayrakları indirilerek yerine Suudi Arabistan bayrağı çekiliyor.



İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin esir alındığı video Suudi Arabistan uçaklarından atılan "Barış bildirileri" ile sona eriyor.



Farklı dillerde altyazı ile yayınlanan simülasyon videolara İran'dan yanıt gecikmedi.



İran'ın propaganda filminde, Suudi Arabistan, Yemen'den fırlatılan füzelerle vuruluyor.



ulusal.com.tr