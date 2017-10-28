İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. Eser Görkem Paktürk'e konuşan Büyükelçi Fard, Türkiye ve İran'ın "her türlü konuda mutabakat sağladığını" söyledi. Fard, "İlişkilerimizi güçlendiriyoruz." dedi

İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler güçleniyor. Ticaretin yanı sıra tüm konularda mutabakat var. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard Ulusal Kanal'a konuştu. Eser Görkem Paktürk'ün sorularını yanıtladı.



Fard, Türkiye ve İran'ın her konuda aynı fikirde olduğunu söyledi. Irak'taki bölünme referandumu ve Astana'da varılan Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri de dâhil...



Son dönemde iki ülke arasındaki üst düzey temaslar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yakın zaman içinde de milli paralarla ticaret için mutabakat imzalandı. Amerikan dolarına karşı İran riyali ve Türk lirası birleşti. Fard, milli parayla ticaret konusuna da değindi.





Türkiye ve İran arasındaki dış ticaret hacmi de giderek yükseliyor. Büyükelçi Fard belirlenen hedefi İran Genel Ürünler fuarında açıkladı.dedi.Tahran'daki Türk Ticaret Merkezi de ekonomik ilişkilere önemli katkı sağlıyor.