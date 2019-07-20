İran'ın hamlesi, Batı'ya güçlü bir yanıt

İngiltere'ye ait tankerin alıkonulması, Atlantik cephesinin İran'ı Ortadoğu'da yalnızlaştırma hedefine karşı güçlü bir yanıt. Bu kapsamda Tahran-Batı hattındaki restleşmede "Cebelitarık krizine yanıt veren" İran, elini güçlendiriyor. Eş zamanlı İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Washington'da olması da uzmanlara göre, "Tahran'ın diplomasi masasında güç kazanma hedefini" gösteriyor

İngiltere'ye ait tanker alı konuldu. Hürmüz Boğazında tansiyon yükseldi. İran Batı ülkelerine "hakkımızı koruruz" mesajı verdi.



ABD-İran hattındaki gerilim kapsamında Hürmüz Boğazındaki gelişmeler kamuoyunun gündeminde. Uzmanlara göre ana hedef, İran'ın Ortadoğu'daki etkisinin sınırlandırılması. Tahran'ın Suriye ve Irak'taki varlığının sonlandırılması ve bu kapsamda İsrail'in güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. İran'a ait petrol tankerinin son olarak Cebelitarık'ta alı konulması da İran'ı bölgede sıkıştırma girişiminin bir parçası.



Hürmüz Boğazındaki gerilim de bu kapsamda Batı'nın Cebelitarık hamlesine İran'ın yanıtı olarak değerlendiriliyor.



Eş zamanlı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in New York'ta bulunması da Tahran'ın diplomasi masasında güç kazanma hedefine işaret ediyor.



Anka Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer'e göre, ABD'nin ambargosuyla bağlayan süreçte Türkiye, İran'dan yana tavır alıyor.



ulusal.com.tr

