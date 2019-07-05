İran: İngiltere yasadışı hareket etti

İran ile İngiltere arasında petrol tankeri krizi patlak verdi. Cebelitarık yönetimi, Suriye'ye ham petrol taşıdığından şüphelendiği bir İran tankerine el koydu. İngiltere, İran'ın Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiğini açıkladı.

Cebelitarık Boğazı'nda İran'a ait petrol tankerine el koyulması, Tahran ve Londra arasında tansiyonu yükseltti.



Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, İran tankerinin Suriye'ye ham petrol taşıyarak Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği öne sürdü.



Cebelitarık yönetimi başkanı Fabian Picardo (Fabian Pikardo), tanker ve taşıdığı yüke el koyduklarını açıkladı.



İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musevi konuya ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı. Tankerin, İngiliz Donanması tarafından "yasadışı" şekilde durdurulduğunu ifade etti. Musevi, "tuhaf ve yıkıcı" olarak tanımladığı bu durumun, bölgedeki tansiyonu artırabileceğini belirtti.



Cebelitarık Boğazı'nda hak iddia eden İspanya ise olayın kendi karasularında gerçekleştiğini ileri sürdü. İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell (Yosep Borel), Cebelitarık ve İngiltere yönetiminin tankeri, Amerika'dan gelen talep üzerine durdurduğunu kaydetti.



Panama bandıralı tanker Perşembe günü Cebelitarık Boğazı'ndaki polis ve gümrük birimleri tarafından durdurulmuştu. Operasyona İngiliz Kraliyet Donanması da destek olmuştu.



ulusal.com.tr