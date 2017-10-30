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İran: Irak'ın kuzeyindeki sınır kapılarındaki tüm sınırlamalar kalkacak

İran: Irak'ın kuzeyindeki sınır kapılarındaki tüm sınırlamalar kalkacak

İran: Irak'ın kuzeyindeki sınır kapılarındaki tüm sınırlamalar kalkacak

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakeri, İran'ın önümüzdeki günlerde IKBY'ye yönelik sınırdaki kısıtlamaları kaldıracağını duyurdu. 

Karar, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin istifasını açıklamasının ardından geldi. 

UYARDI: "IRAK'TA KAN AKAR"


Bakıri, IKBY'nin Irak'tan bağımsızlığını ilan etmesi durumunda ise 'Irak'ta kan akacağını' belirterek 'komşu ülkelerin de bundan etkileneceğini' söyledi.

25 Eylül'deki referandumunun ardından bölge ülkeleri ve diğer ülkelerin desteğini yeterince alamayan IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin yetkilerinin hükümet, parlamento ve Adalet Konseyi'ne devredilmesi kararı, parlamentoda yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla dün kabul edillmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #iran #genelkurmay başkanı #muhammed bakeri #ıkby #barzani
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