İran: Muhalif Kürt grupları üsleri 3 füzeyle hedef alındı

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan İran yönetimine muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle hedef aldığını duyurdu

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan İran yönetimine muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle hedef aldığını duyurdu.

Süleymaniye'de İranlı Kürt muhalif grupların yaşadığı Zırgıvez köyünde şiddetli patlamaların olduğu bildirilmişti.

"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Irak'tan İran'a geçecekleri iddia edilen muhalif Kürt gruplara durumu fırsat görüp harekete geçmemeleri uyarısı yaptı. Onlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, KYB Lideri Bafel Talabani ile görüştüğü ve sınırdaki bazı terör gruplarının Tahran yönetimine karşı hareketliliği konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı: Bölücü terörist gruplar, Amerikan-Siyonist düşmanın desteğiyle ve savaş koşullarını istismar ederek ülkenin batı sınırlarından girmeyi ve şehir merkezleri ile sınır bölgelerinde bölücü hedefler taşıyan terör saldırıları düzenlemeyi planlıyordu.

Ancak İstihbarat Bakanlığı ve Devrim Muhafızları arasındaki ortak bir saldırı önleyici savunma harekâtında, bu paralı askerlerin mevzilerinin ve imkanlarının önemli bir kısmı imha edildi ve ağır kayıplar verdirildi.

Silahlı Kuvvetler ve İstihbarat Bakanlığı'ndaki İmam Zaman (a.c.)'ın isimsiz askerleri, Kürt yiğitlerin işbirliğiyle, sınır bölgelerindeki hareketliliği izleyerek, Amerikan-Siyonist düşmanın ve paralı askerlerinin ülke topraklarına yönelik her türlü tecavüz planını boşa çıkaracaktır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

iran kuzey ırak
