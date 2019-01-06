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İran-Irak sınırında deprem

İran'da saat 16:42'de 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

İran-Irak sınırında deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 16:42'de İran'da 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin derinliği 52.1 km olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin merkez üssünü Irak, büyüklüğünü 5.7, derinliğini ise 45 km olarak duyurdu.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #iran deprem
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