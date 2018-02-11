İran Devrimi'nin 39'uncu yılı Tahran'da coşkuyla kutlandı. Devrimin yıldönümü gösterilerinde geçtiğimiz aylarda ülkede sahnelenen Amerikancı kalkışma girişimi hedefteydi. Azadi meydanında yapılan törende konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani "Amerikalılar iç meselelerimize müdahale etmek istediler ancak halkımız onlara ret yanıtı vererek komplolarını boşa çıkarttı" dedi.

Devrimin 39'un yıldönümünde de İranlıların hedefinde ABD ve İsrail vardı.Meydan'da 2018 yılı Aralık ayının sonunda başlayıp bir hafta içerisinde bastırılan Amerikancı kalkışma girişimine tepki vardı.Düzenlenen törende İranlılara hitap eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesinde sahnelediği eylemleri komplo olarak niteledi.Ruhani tepkisini "ABD'liler iç meselelerimize müdahale etmek istediler ancak halkımız onlara ret yanıtı vererek gösterdiği direniş vasıtasıyla kurdukları komplolarını boşa çıkarttı'' sözleri ile dile getirdi.Ulusal Kanal'ın kutlama alanında mikrofon uzattığı İranlılar da eylemcileri "Fitneci" olarak tanımladı, ABD'ye tepki gösterdi.Suriye'de yaşanan süreci yakından takip eden İranlılar bölgeden ABD'nin kovulması için Ankara'nın, Suriye hükümeti ile temas kurması gerektiğini vurguladı.