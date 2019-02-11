İran, İslam Devrimini 40'ıncı yıldönümünde batıya meydan okudu. 10 binlerce İranlı'nın meydanlara akın ettiği törenlerde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin gündeminde ülkesinin Füze teknolojisi vardı. Ruhani,Füze üretmek için kimseden izin almadık teknolojimizi geliştirmek için de almayacağız" dedi.

İranlılar, 11 Şubat 1979 yılında gerçekleşen İslam Devrimi'nin 40. Yıldönümü törenleri için alanlarda idi.



Kutlamaların merekzi başkent Tahran'daki adresi ise Azadi meydanı idi.



Ellerinde Amerikan, İsrail ve Suudi Arabistan aleyhine dövizler taşıyan İranlılar, Washington, Tel-Aviv ve Riyad yöneticilerini ağır şekilde eleştiren görseller ile tören alanine giriş yaptılar.



Dolar görselleri üzerinde ayakkabıların boyatıldığı gösterilerde ABD ve İsrail bayrakları ateşe verildi.



Azadi meydanında halka hitap eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, eleştirilerin hedefi haline gelen ülkesinin füze teknolojisi hakkında konuştu.



Füze yaparken kimseden izin almadık diyen Ruhani, geliştirmek içinde kimseden izin almayacaklarını söyledi.



Hasan Ruhani'nin konuştuğu tören alanında ise İran'ın milli üretimi olan Kadir, Kıyam ve Zülfikar füzelerini olması dikkatlerden kaçmadı.



Meydanları dolduran İranlılar, Ulusal Kanal aracılığı ile dünyaya bu mesajları verdi.





HABER-KAMERA: YAKUP ASLAN

ulusal.com.tr