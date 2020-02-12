İran İslam Devrimi 41 yaşında

Bağdat'ta ABD saldırısında katledilen Korgenerak Kasım süleymani'inin görsellerini taıyan İranlılar ABD'ye öfke kustu.



Azadi meydanında halka hitap eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Halkımızın isteği ile, "ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el Esed üssünü vurduk" dedi.



Ruhani, Korgeneral Süleymani'nin cenaze töreninde halkın hükümetin ABD'den sert intikam alması isteği üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD üssüne füzeli operasyon düzenledi" ifadelerini kullandı.



Meydanları dolduran İranlılar, Ulusal Kanal aracılığı ile dünyaya bu mesajları verdi.



Bazıları hem diplomasi hem mukavemet diyor bu büyük bir yanlış diplomasi ile bir şey elde edilemeyeceğini gördük. Hak masa üzerinde görüşerek alde edilmez. Hak zorlada olsa alınır hak verilmez)))



Törenlerine davet edilen yabancı konuklar arasında yer alan Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan, tören alanındaki gözlemlerini paylaştı.

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