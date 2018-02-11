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İran İslam Devrimi'nin 39. yıldönümünde ABD ve İsrail'e gönderme: Politikaları çöktü

İran İslam Devrimi'nin 39. yıldönümünde konuşan Cumhurbaşanı Ruhani isim vermeden İsrail ve ABD'yi eleştirdi. Ruhani "Bölgede gerginlik yaratmak istediler. Irak ve Suriye'yi bölmek istediler. Lübnan'da uzun sürecek bir kaos yaratmak istediler. Ama bizim de yardımımızla bu politikaları çöktü" dedi.

İran İslam Devrimi'nin 39. yıldönümünde ABD ve İsrail'e gönderme: Politikaları çöktü

İran'ın başkenti Tahran'da 1979'daki İslam Devrimi'nin 39. yıldönümü için yüz binlerce kişi bugün Azadi Meydanı'nda toplandı. İsrail'in dün İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürmesine gönderme yapan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani "Bölgede gerginlik yaratmak istediler (ABD ve İsrail). Irak ve Suriye'yi bölmek istediler. Lübnan'da uzun sürecek bir kaos yaratmak istediler. Ama bizim de yardımımızla bu politikaları çöktü" dedi.

Öte yandan İran yine Tahran'daki Vali-ye Asr caddesinde 2000 km menzilli Kadr balistik füzesini görücüye çıkardı. Bunun yanı sıra yeni nesil Fecir füzeleri, Tufan 2-M kısa menzilli füzeler ve Fetih adı verilen bir denizaltı da geçitte sergilendi.

İRAN ULUSAL GÜVENLİK YÜKSEK KONSEYİ: SURİYE HER TÜRLÜ SALDIRGANLIĞA KARŞILIK VERİLECEĞİNİ KANITLADI

Bu arada İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani de Suriye-İsrail sınırında yaşanan olayın ardından cezasız kalan saldırılar döneminin sona erdiğini belirtti. Şamhani, “Suriye halkı bu kez, her türlü saldırganlığa karşılık vereceğini kanıtladı” dedi./Sputnik

Etiketler; #iran islam devrimi #abd #israil #lübnan #Cumhurbaşanı Ruhani
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