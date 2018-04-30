Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması
Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması
Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Demirtaş ve Önder hakkında hapis istemi
Demirtaş ve Önder hakkında hapis istemi
Facebook skandalı Twitter'a sıçradı
Facebook skandalı Twitter'a sıçradı

İran İslam İnkılabı Rehberi Hamaney'den ABD'ye sert tepki

İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamaney, ABD'nin İran aleyhine ekonomik savaş yürüttüğünü ve bölgede çatışma çıkarmak istediğini öne sürdü.

İran İslam İnkılabı Rehberi Hamaney'den ABD'ye sert tepki

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamaney, ABD'nin İran aleyhine ekonomik savaş yürüttüğünü söyledi.

Başkent Tahran'da 1 Mayıs İşçi Günü münasebetiyle konuşan Hamaney, ABD'yi İran'a karşı ekonomik savaş yürütmek ve bölge ülkelerini İran aleyhine tahrik etmekle suçladı.

İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarıyla ön plana çıkan ABD Hazine Bakanlığını hedef alan Hamaney, "Bugün bizim aleyhimize çalışan savaş karargâhı ABD'nin Hazine Bakanlığıdır. Düşmanlarımızın İran'la mücadele yollarından biri ekonomi, diğeri de anlayışı kıt bazı bölge ülkelerini aleyhimize tahrik etmeleridir." dedi.



ABD'nin Müslümanları birbirleriyle savaştırmak istediğini belirten Hamaney, Washington yönetiminin bölgede ihtilaf ve çatışma çıkarmak için İran'a karşı Suudi Arabistan'ı kışkırttığını söyledi.

İran'ın bölgedeki askeri varlığına yönelik ABD'nin eleştirilerine de değinen Hamaney, İran'ın bu bölgede yer aldığını, ABD'nin buradan çekilmesi gerektiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini aksi takdirde ülkesinin anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #hamaney #suudi arabistan #abd #iran
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.