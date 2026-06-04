İran: "İsrail, Lübnan topraklarından çekilmeden barış olmayacak"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasına tepki göstererek, İsrail’in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmemesi durumunda bölgede barışın olamayacağını belirtti.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
İran: "İsrail, Lübnan topraklarından çekilmeden barış olmayacak"
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasına tepki göstererek, İsrail’in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmemesi durumunda bölgede barışın olamayacağını belirtti. İran devlet televizyonuna göre Devrim muhafızları Ordusu, İsrail’in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, uluslararası kurumların, ülkelerin ve dünya halklarının karşı çıkmasının Tel Aviv yöneticileri üzerinde hiçbir etki yaratmadığı, ABD’nin müdahalelerinin de İsrail’in işlediği suç ve soykırımlarda artıştan başka bir sonuç vermediği belirtildi. ABD ve Avrupa ülkelerinin desteğine rağmen İsrail’in bölge halkının gönlünü kazanamadığı ve viran edilmiş topraklara hükmettiği aktarılan açıklamada, İsrail’in her gün Filistinli ve Lübnanlıların evlerini yıktığı vurgulandı.

"AMERİKAN REJİMİ TARAFINDAN DAYATILMIŞ BİR SÖZLEŞME"

İran, varılan mevcut anlaşmanın meşruiyetini tanımayarak Lübnan halkına direnme çağrısı yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Lübnan halkı, gaspçı rejimin savaşta başaramadığını, çocuk katili Amerikan rejimi tarafından dayatılmış bir sözleşmenin desteğiyle başarmasına izin vermeyecektir."

İRAN'IN ATEŞKES ŞARTI: TÜM CEPHELER DAHİL OLMALI

İran’ın ateşkesi kabul etmesinin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde ateşkes sağlanmasına bağlı olduğu aktarılan açıklamada, İsrail'e yönelik askeri talepler şu sözlerle sıralandı:

"Düşman, Lübnan halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalı, işgal altındaki Lübnan topraklarını boşaltarak uluslararası sınırlara çekilmeli ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü tanımalıdır.”
Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in işgal altındaki Lübnan topraklarından tamamen çekilmeden bölgede hiçbir şekilde kalıcı barışın sağlanamayacağını net bir dille vurguladı.

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