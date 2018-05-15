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İran: İsrail savaş suçlusu olarak yargılansın

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de olaya yazılı açıklamayla tepki göstererek, İsrail'in savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısında bulundu.

İran: İsrail savaş suçlusu olarak yargılansın

İranlı yetkililer yaptıkları açıklamalarda, ABD'nin Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den, Kudüs'e taşımasını "şiddetle kınadığını" belirterek, Birleşmiş Milletler'den (BM) konuya ilişkin ciddi inisiyatif almasını istedi.

İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nobaht, basın toplantısında yaptığı konuşmada, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumdan İsrail'in Filistin'de işlediği "cinayetlere" karşı "uygun tepki" vermesini istedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Twitter'dan paylaştığı mesajda, ABD'nin Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma gününü, "utanç günü" olarak değerlendirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #iran #israil açıklaması #Kudüs #filistin
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