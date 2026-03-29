İran İsrail’de kimya fabrikasını vurdu: Sızıntı alarmı verildi

İsrail’in İran’ın altyapısına yönelik saldırılarına karşılık veren İran Devrim Muhafızları, Beerşeba yakınlarında bir fabrikayı vurdu.

Hedef alınan bölgenin, İsrail'in en büyük kimyasal üretim tesisi olduğu ve ülkenin üretiminin en az yüzde 40'ını karşıladığı bildiriliyor.

Al Jazeera’dan edinilen bilgilere göre, hedef alınan noktanın bir kimya fabrikası olduğu belirtildi. Vurulan fabrikanın bulunduğu Necef Çölü bölgesinde gün içerisinde 5 kez sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsrail basını, İran'ın; Dimona, Beerşeba ve Tel Aviv'e eş zamanlı füze saldırısı düzenlediğini aktardı.

Ramat Negev Bölge Konseyi'nden yapılan açıklamada "Tehlikeli madde olayıyla ilgili endişeler bulunmaktadır. Bu aşamada belediye sınırları içindeki yerleşim yerleri için herhangi bir tehlike veya etki söz konusu değildir. İtfaiye ekipleri düşme olayının olduğu yerde müdahalede bulunmaktadır. Belediye sınırları dışında bulunan sakinlerimizin durum netleşene kadar Beerşeba kalmalarını veya alternatif olarak Zalim'e ulaşmayı düşünmelerini tavsiye ederiz." denildi

Ayrıca sızıntı riski nedeniyle yakın bölgedeki vatandaşlara pencerelerini kapatmaları ve klima sistemlerini devre dışı bırakmaları çağrısında bulunuldu.