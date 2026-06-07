İran, İsrail’e füze saldırısı başlattı

İsrail ordusu, İran’dan İsrail topraklarına füze fırlatıldığını tespit ettiklerini ve hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu açıkladı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
İran, İsrail’e füze saldırısı başlattı
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Batı Asya'da askeri hareketlilik zirveye ulaştı. İran, Katil İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı. Akşam saatlerinde yaşanan bu sıcak gelişme, bölgedeki tüm savunma hatlarını alarm durumuna geçirdi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE SOKULDU

Saldırının başlamasının ardından hedef alınan taraftan ilk resmi açıklama geldi. Soykırımcı İsrail ordusu, İran’dan İsrail topraklarına füze fırlatıldığını tespit ettiklerini ve hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu açıkladı. Bölgedeki askeri kaynaklar, fırlatılan füzelerin ardından hava savunma ağının aktif olarak çalışmaya başladığını iddia etti.

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