İran İsrail'e karşılık verecek mi?
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ve Avrupa’nın İsmail Heniyye suikastına yanıt verilmemesi halinde Gazze için ateşkes sözü verdiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ve Avrupa’nın İsmail Heniyye suikastına yanıt verilmemesi halinde Gazze için ateşkes sözü verdiğini söyledi. Bu sözlerin yalan olduğunu belirten Pezeşkiyan, bunun yeni suçlar işlemek için İsrail’i cesaretlendirdiğini bildirdi.
İran’da Hasan Nasrallah saldırısıyla birlikte İsmail Heniyye suikastı yeniden gündem oldu.
Konuya dair İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Pazar akşamı Tahran’da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirmeler yaptı.
Pezeşkiyan, “Şehit Heniyye suikastına İran'ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü veren ABD ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin iddiaları tamamen yalandı” dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Bu tür suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeleri için cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır" ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan’ın bu sözleri haftalık basın toplantısında İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani’ye de soruldu. Kenani, Heniyye suikastına verilecek yanıtın kesin olduğu, bu konuda şüphe bulunmadığını belirtti.
Kenani’ye yöneltilen sorular arasında İran’ın İsrail’in saldırganlığına karşı nasıl yanıt vereceği de yer aldı. Kenani, ülkesinin İsrail’in hiçbir suçunu cezasız bırakmayacağını söyledi:
- İran milleti savaş yanlısı değildir ancak bölgede istikrarı sağlamaya çalışmaktadır. Bununla birlikte, milli çıkarları ve güvenliği hedef alan herhangi bir maceracı eyleme karşı asla eli kolu bağlı kalmamış ve kalmayacaktır. İran’ın ulusal güvenliğine karşı duranlar, kesinlikle bu tür maceracı eylemlerin karşılığını tereddütsüz alacaktır. Biz slogan atmıyoruz, bunu pratikte gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi